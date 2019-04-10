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البحرية الليبية تحاول إنقاذ قارب مهاجرين غير شرعيين قُرب حدود تونس

طرابلس - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 10 أبريل 2019 - 2:23 م | آخر تحديث : الأربعاء 10 أبريل 2019 - 2:23 م

أفاد المتحدث الرسمي باسم أركان البحرية الليبية عميد بحّار أيوب قاسم بتلقيهم، اليوم الأربعاء، بلاغاً حول قارب مهاجرين غير شرعيين يحتاج للمساعدة في مياه البحث والإنقاذ الليبية قبالة مصنع "أبو كمّاش" للصناعات البتروكيميائية في أقصى الغرب الليبي بالقرب من الحدود مع تونس.

وقال قاسم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يبدو أن محرك القارب سقط في الماء، تاركاً المهاجرين في عرض البحر".

وأكد توجه حرس السواحل الليبي إلى المكان لإنقاذ المهاجرين على متن القارب ، نافيا علم البحرية بأعداد أو جنسيات المهاجرين.

وتعتبر السواحل الليبية "وخاصة الغربية منها" أحد المقاصد الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه للشواطئ الأوربية بشكل غير قانوني، وساعد على ذلك حالة الانفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد منذ الإطاحة بنظام الزعيم الليبي السابق "معمر القذافي" عام 2011.


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