اللجنة الانتخابية بالهند تمنع إصدار فيلم حول السيرة الذاتية لناريندرا مودي قبل إجراء الانتخابات

منعت اللجنة الانتخابية بالهند، اليوم الأربعاء، صدور فيلم تدور قصته حول السيرة الذاتية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي وذلك لحين انتهاء الانتخابات الوطنية، معللة قرارها بان إصدار الفيلم في هذا التوقيت يمثل انتهاكا محتملا لقواعد الانتخابات.

وكان من المقرر صدور الفيلم" رئيس الوزراء ناريندرا مودي" غدا الخميس، بالتزامن مع بدء الانتخابات متعددة المراحل في الهند.

وقالت اللجنة الانتخابية أن " أي مادة ذات طابع سيرة ذاتية أو سيرة للقديسين تهدف لخدمة أغراض أي كيان سياسي أو أي كيان فردي، ويكون من الممكن أن تؤدي لعرقلة مستوى مجال الممارسة أثناء سير الانتخابات، يجب عدم عرضها خلال تطبيق مدونة السلوك النموذجية ".

ويأتي هذا القرار بعد يوم من رفض المحكمة العليا إصدار قرار بوقف عرض الفيلم، قائلة إن اللجنة الانتخابية هى الهيئة المعنية بإصدار قرار في هذا الشأن.

وكانت أحزاب المعارضة الهندية قد انتقدت الفيلم، حيث قالت إنه سوف يعطى ميزة لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، حيث أنه كان سوف يعرض في دور العرض وقت إجراء الانتخابات.