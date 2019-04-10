العراق: مقتل وإصابة 3 من «الحشد العشائري» خلال مواجهات مع داعش بالأنبار

أعلن قائم مقام قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار أحمد مخلف اليوم الأربعاء، مقتل عنصر بالحشد العشائري وإصابة اثنين آخرين في مواجهات مع تنظيم داعش الإرهابي شمالي القضاء.

وقال خلف - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "تنظيم داعش شن هجوما على إحدى نقاط الحشد العشائري في جزيرة الكرمة شمال قضاء الكرمة الواقعة على بعد 53 كم شرق الرمادي؛ مما أسفر عن مقتل أحد عناصر الحشد وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وأضاف أن منطقة جزيرة الكرمة تعد من أخطر المناطق بحكم تواجد عناصر من داعش فيها، مؤكدا ضرورة تعزيز المنطقة بقوات عسكرية نظامية من الجيش.

وينفذ تنظيم داعش الإرهابي - بين الحين والآخر - عمليات ارهابية تستهدف قضاء الكرمة، وكان آخرها في منطقة الضابطية غرب الكرمة، والتي أسفرت عن مقتل 9 عناصر من الحشد العشائري خلال الأشهر الماضية.