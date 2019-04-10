توقعات بإعلان الحكومة الإيطالية خفض توقعاتها بالنسبة للنمو الاقتصادي

من المتوقع أن تجتمع الحكومة الشعبوية الإيطالية اليوم الثلاثاء لخفض توقعاتها بالنسبة للنمو الاقتصادي والاعتراف بوجود نسبة عجز أعلى في الحسابات العامة .

ويشار إلى أنه على مدار البضعة أشهر الماضية، تراجعت التوقعات بالنسبة لنمو اقتصاد إيطاليا إلى الصفر ثم إلى الأسوأ، مما يجعلها الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع التي تعاني من الركود حاليا.

ومن المقرر أن يجتمع الوزراء الساعة الرابعة ونصف بالتوقيت المحلي ( 1430 بتوقيت جرينتش) للموافقة على الوثيقة الاقتصادية والمالية، التي تحدد أهداف النمو والعجز قبل وضع مسودة موازنة 2020 في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقا لعدة تقارير صحفية، فان الوثيقة تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2ر0% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بتوقعات بنمو بنسبة 1 % في ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع أن تقر الوثيقة أيضا بأن الحكومة تجاوزت نسبة العجز التي اتفقت عليها إيطاليا مع المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي، وتبلغ 04ر2 % من إجمالي الناتج المحلي.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال في وقت سابق إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 1ر0% وأن ترتفع نسبة عجز الموازنة إلى 7ر2% هذا العام.



