الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكريملين)، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي؛ لبحث عدة أمور من بينها قضايا منطقة القطب الشمالي.

وأضاف بيسكوف، في تصريح للصحفيين حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أيضًا عقد اجتماع عمل في وقت لاحق اليوم مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، موضحَا أنه سيكون هناك أحاديث منفصلة كتقليد متبع مع أعضاء المجلس، بجانب بحث قضايا منطقة القطب الشمالي.

وتستضيف مدينة سان بطرسبورج الروسية خلال يومي 9 و10 أبريل الجاري أعمال منتدى (القطب الشمالي) الخامس تحت عنوان (منطقة القطب الشمالي.. ساحة حوار)، ويعد هذا المنتدى إحدى أهم الساحات المحورية؛ لمناقشة القضايا الخاصة بالمنطقة وآفاقها المستقبلية على المستوى العالمي.

يشار إلى أنه سيتم خلال اجتماع اليوم مناقشة موضوع (منطقة القطب الشمالي- محيط الفرص والإمكانيات)، ويضم برنامج المناقشات ثلاثة محاور هي (المناطق الساحلية - في عرض المحيط - التنمية المستدامة).