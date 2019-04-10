مسؤول يمني يطالب بضرورة ضغط الأمم المتحدة على الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد

شدد أحمد الميسري، نائب رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ موقف حازم من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن بالضغط على "ميليشيا الحوثي لتنفيذ التزاماتها وتعهداتها بما نصت عليه اتفاقات السويد وانصياعها لقرارات مجلس الامن الدولي".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، سفيرة ألمانيا لدى اليمن كارولا مولر، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وقال الميسري :"إن تعنت ميليشيات الانقلاب في الانصياع لتلك الاتفاقات وعرقلتها في الحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها قد زاد من مضاعفة الأزمة الإنسانية وشدة وطأتها على المتضررين والمحاصرين من قبل الميليشيات التي تستخدمهم كدروع بشرية في مخالفة صريحة للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".

وأكد الميسري على موقف حكومته "الداعمة للجهود الأممية والهادفة إلى إحلال السلام في اليمن وانهاء الانقلاب"، لافتًا إلى "أنها قدمت كثيرا من التنازلات لإيقاف الحرب وانهاء معاناة الشعب اليمني".

من جانبها أكدت سفيرة المانيا حرص بلادها على دعم جهود احلال السلام وعودة الشرعية في اليمن وتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وتعد هذه أول زيارة لسفير ألماني إلى مدينة عدن اليمنية، منذ بدء الحرب في اليمن.