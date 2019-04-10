أمريكا وبريطانيا والنرويج تدعو السلطات السودانية للاستجابة لمطالب المتظاهرين

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دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج اليوم الثلاثاء السلطات السودانية للاستجابة لمطالب عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إن "الوقت قد حان كي تستجيب السلطات السودانية للمطالب الشعبية بأسلوب موثوق وجاد".

وأضاف البيان: "يجب على حكومة البشير الآن الاستجابة وتقديم خطة موثوقة" لتلبية مطالب الشعب بشأن الانتقال إلى نظام سياسي شامل وله شرعية أكبر.

ودعت الدول الثلاث أيضا السلطات السودانية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين وإلغاء حالة الطوارئ لتجنب المخاطرة بالتسبب في حالة عدم استقرار أكبر.

ويأتي البيان بعد أن أفادت "لجنة أطباء السودان المركزية" اليوم الثلاثاء بمقتل شخصين جراء اعتداء "مليشيات النظام وأجهزته الأمنية" على المعتصمين أمام قيادة الجيش.

وينظم المتظاهرون احتجاجات ضد حكم الرئيس السوداني عمر البشير في العاصمة الخرطوم لمدة أربعة أيام حتى الآن.