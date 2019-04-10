نفايات البلاستيك حول العالم تهدد النظام البيئي لجزر جالاباجوس

نشر العلماء في شهر فبراير الماضي أخبارا إيجابية غير متوقعة حول جزر جالاباجوس التي تقع في المحيط الهادئ، مفادها إعادة اكتشاف نوع من السلاحف العملاقة التي كان يُعتقد في السابق أنها تعرضت للانقراض.

ولم يتم رصد سلحفاة "فرناندينا" العملاقة في هذه الجزر منذ أكثر من 100 عام، مما يعطي أملاً في أن تكون تلك الزواحف أكثر مرونة مما كان يعتقد.

ولكن الأخبار الجيدة من هذا القبيل، تعتبر نادرة في مجموعة الجزر المعروفة بتنوعها البيولوجي الرائع، حيث كان يعمل عالم الطبيعة البريطاني الشهير، تشارلز داروين، صاحب نظرية التطور، في القرن التاسع عشر.

وكانت مشاكل السلحفاة العملاقة بدأت عندما أخذ البحارة في الوصول إلى الجزر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث أكلوا لحومها في رحلاتهم المستمرة.

كما تأثرت أعدادها بالخنازير والكلاب التي كانت تسرق بيضها، والأبقار والماعز التي تدمر موائلها. ومن الممكن أيضا تهديد تلك الأنواع بواسطة بكتيريا جديدة بالنسبة لها، والتي لم تتطور ضدها.

وتتمتع جزر جالاباجوس بمحيط حيوي فريد من نوعه، به أنواع خاصة من الحيوانات والنباتات. وليس هناك مكان آخر على سطح الأرض يبين بوضوح كيف يمكن أن تؤدي أصغر التدخلات في الطبيعة إلى عواقب وخيمة.

أما اليوم، فيعد البلاستيك أحد أكبر الأخطار بالنسبة للحيوانات والنباتات في هذه الجزر، التي يستغرق السفر إليها ساعتين بالطائرة إلى الغرب من كيتو عاصمة الإكوادور.

ويتم سنويا إنتاج نحو 300 مليون طن من البلاستيك، ينتهي المطاف بجزء كبير منه في المحيطات. وتستغرق الزجاجة البلاستيكية 450 عاما لكي تتحلل.

وينتهي الحال ببعض هذه النفايات البلاستيكية في جالاباجوس، لا محالة. وقام متطوعون العام الماضي بجمع 22 طنا من شاطئ جزيرة واحدة فقط. ومن المرجح أن تكون كمية البلاستيك الحقيقية التي تجرفها الامواج، أكثر من ذلك بكثير.

ويحمل خورخي كوريون، من متنزه جالاباجوس الوطني، في يده ثلاث زجاجات التقطها لتوه من على الشاطئ، وإحدى هذه الزجاجات من الصين، بحسب ما هو موضح عليها.

وتحتوي معظم الزجاجات على رمز إحدى شركات المياه الغازية الشهيرة، ولكن المتطوعين لا يستطيعون تحديد متى أو أين ألقيت في مياه البحر.

ويقول كوريون: "علينا أن نتعلم كيفية التعامل مع البلاستيك على نحو مختلف".

وتعتبر المواد البلاستيكية الدقيقة سيئة بالنسبة للبيئة، بشكل خاص. وفي جزر جالاباجوس، يساعد المتطوعون في إزالة الجزيئات من الرمال، ولكنها طريقة غير فعالة.

واكتشفت جوليا فرويند، وهي طالبة ألمانية تبلغ من العمر 19 عاما وتدرس الطب، بالفعل مدى صعوبة إزالة الجزيئات في محطات معالجة المياه. وكانت فرويند فازت بجائزة في مجال البحث عام 2015 من مؤسسة أبحاث "يوجيند فورشت".

وفرويند واحدة من أربعة طلاب أبحاث ألمان سافروا مؤخرا إلى جالاباجوس برفقة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وفاز الثلاثة الآخرون بجائزة "يوجيند فورشت" لعام 2017، لإثباتهم أن اختراق الجزيئات البلاستيكية في طبقات الرواسب بالمحيطات، هو أسوأ بكثير مما كان يعتقد في السابق.

واكتشف الثلاثي أن البلاستيك لا يخترق 5 سنتيمترات فقط من الرواسب، ولكن ما يصل إلى 50 سنتيمترا، وبطرق مختلفة.

ومن جانبه، حذر شتاينماير خلال الرحلة التي شهدت انطلاق الاحتفالات بمرور 250 عاما على ميلاد عالم الطبيعة الألماني، ألكسندر فون هومبولت، حيث قال: "لا يمكن أن يستمر مسار الإنسانية في المستقبل بطول مسار القرن العشرين... لدينا كوكب واحد فقط، ولذلك لا يمكننا أن نستمر على هذا الوضع."

وقال شتاينماير إنه من أجل ضمان مستقبل أطفالنا، يتعين تطوير القوانين والشركات والتكنولوجيا والسلوكيات الخاصة بنا.

ويعتقد الرئيس الالماني أن حظر استخدام المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ولا يجب لأحد أن يعتقد أن إلقاء زجاجة بلاستيكية في الماء في لندن أو نيويورك أو سيدني، ليس له أي تأثير على النباتات والحيوانات في جزر جالاباجوس.

فكل شيء مرتبط ببعضه البعض، بحسب ما اكتشفه هومبولت قبل أكثر من 200 عام، وما قاله آنذاك مازال قائما اليوم.