الصين والاتحاد الأوروبي يتعهدان بالمضي قدما في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

تعهد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج ومسؤولو الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بالمضي قدما في تنفيذ الأجندة المشتركة للتجارة والاستثمار ومعالجة التحديات العالمية، في محاولة من جانب المسؤولين لإظهار نوع من الوحدة بين الجانبين خلال القمة الصينية الأوروبية في بروكسل.

وقال "دونالد توسك" رئيس المجلس الأوروبي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الصيني "مفاوضاتنا كانت صعبة لكنها في النهاية مثمرة" وقالت جان كلود يونيكر رئيس المفوضية الأوروبية إن الجانبين الصيني والأوروبي أمضيا أكثر من 50 ساعة من المفاوضات للاتفاق على بيان مشترك للقمة.

ويتضمن الاتفاق التعهد بالمزيد من فتح الأسواق بين الجانبين وعدم التمييز ضد الشركات الأجنبية والوصول إلى اتفاق بشأن الاستثمار بنهاية 2020 وإصلاح نظام منظمة التجارة العالمية.

ورحب "توسك" بشكل خاص بموافقة الصين على التعامل المشترك مع موضوع الدعم الصناعي على مستوى منظمة التجارة العالمية. ويعاني الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بشكل خاص من الدعم الحكومي الصيني لقطاع صناعة الصلب.

وقال "توسك" إن هذا الاتفاق يعتبر "اختراقا. لأول مرة الصين توافق على التواصل مع أوروبا بشأن هذه الأولوية بالنسبة لإصلاح منظمة التجارة العالمية".

في الوقت نفسه رحب "يونيكر" بالاتفاق على أن الصين لن تجبر الشركات على نقل التكنولوجيا إليها مقابل السماح لها بالاستثمار في الصين.

في المقابل أشار الاتحاد الأوروبي في البيان المشترك إلى أنه منفتح من حيث المبدأ على "التعاون التكنولوجي" بين الصين والاتحاد الأوروبي في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الاتصالات.

وكان مصدر أوروبي، طلب عدم ذكر اسمه، قد قال في وقت سابق إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على بيان قمة مشترك تم التفاوض بشأنه مع الصين. وسوف يتم إصدار نص البيان رسميا في نهاية مباحثات اليوم.

يذكر أن الولايات المتحدة أعربت عن مخاوفها من استغلال الصين استخدام دول العالم لتكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات المحمول التي توردها شركات صينية وبخاصة شركة "هواوي" للتجسس على هذه الدول، في حين قال رئيس الوزراء الصيني إن بلاده لم تتلق أي شكاوى في هذا الشأن حتى الآن.

وقال "يونيكر" إن "قمة اليوم خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لكن الالتزامات تصبح ذات قيمة فقط عندما يتم تنفيذها".

أما رئيس الوزراء الصيني فقال "سنحول أقوالنا إلى أفعال". كما اتفق الجانبان على آلية سياسية لمراقبة التقدم في المفاوضات.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي تبنى مؤخرا منهجا جديدا متحفظا تجاه الصين واعتبرها "منافسا وجوديا" ويسعى إلى إقامة علاقة اقتصادية أكثر توازنا بين الجانبين.

وقال مصدر أوروبي قبل ساعات من بدء مباحثات قمة بين رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج ومسؤولين أوروبيين إن الصين قدمت" تنازلات جدية في اللحظات الأخيرة" بشأن عدد من المطالب الرئيسية لبروكسل المتعلقة بالتجارة والاستثمار.

وأضاف المصدر أن بكين وافقت على مطالب للاتحاد الأوروبي بشأن قضايا تشمل" الدعم الصناعي واتفاقيات الاستثمارات والدخول للسوق" مشيرا إلى أن التوجه الجديد الأكثر حزما الذي يتبعه الاتحاد تجاه بكين" يجدي نفعا".

ويتفاوض الجانبان حتى اللحظة الأخيرة بشأن بيان مشترك للجانبين. والآن يحتاج النص الذي تم الاتفاق عليه على مستوى المفاوضين، لتوقيع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.