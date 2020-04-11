وزراء مالية الإيجاد يتعهدون بالعمل على مواجهة كورونا

أكد وزراء مالية منظمة "إيجاد" التزامهم بالعمل والمساهمة في صندوق الطوارئ الذي دعا له زعماء المنظمة نهاية مارس الماضي، لمحاربة جائحة فيروس كورونا المستجد في المنطقة.

وعقد وزراء مالية دول إيجاد اجتماعا اليوم الجمعة عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، باعتبار السودان تتولى رئاسة المنظمة.

وذكرت المنظمة، في بيان صحفي، أن وزير المالية السوداني، أكد التزامه والتزام بلاده، رئيس الدورة الحالية للمنظمة،بألا تكون الجائحة نقطة ركود اقتصادي على المنطقة وسكانها، مشددا على أن إيجاد "لا يمكنها التهاون" في مواجهة التهديد الحالي.

ورحب البدوي، بالاستجابة الإقليمية في سياق تعزيز التعاون وضمان ألا يكون التحرك على المستوى القطري فحسب، بل على أساس إقليمي أيضا، تخفيفا من التداعيات المحتملة وتأثيرجائحة كورونا على اقتصادات المنطقة.

وأشار البيان، إلى الاثر الاقتصادي للجائحة وتهديدها لسبل العيش والأمن الاجتماعي والاقتصادي لـ 270 مليون من سكان المنطقة.

وحذرت المنظمة، أنه إذا لم يتم التصرف سريعا لإيقاف تفشي فيروس كورونا المستجد وتقليل أثره، فإنه يمكن أن يتحول إلى كارثة اجتماعية واقتصادية.