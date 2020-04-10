عزلة كورونا تتيح للأطفال فرصة كتابة رسائل هذا العام لأرنب عيد الفصح في قرية ألمانية

لم يتلق أرنب عيد الفصح في قرية أوستريستيدت شمال ألمانيا – التي يُترجم اسمها حرفياً إلى "بلدة بيض عيد الفصح" - رسائل من الأطفال مثل ما تلقاه هذا العام.

وقال المتحدث باسم خدمات البريد الألمانية دويتشه بوست اليوم الخميس، إن أرنب عيد الفصح في "أوستريستيدت" ويدعى "هاني" تلقى رقما قياسيا من الرسائل بلغ 59000 رسالة.

وقال هانز هيرمان دنكر، وهو مسؤول بريدى سابق يقود كتابة الرسائل المؤلف من 15 متطوعا، في إشارة إلى إجراءات العزل الذاتي التي فرضت خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19): "لكنهم كانوا جميعًا في المنزل وكان لديهم وقت للكتابة. ولهذا السبب تجاوز الرقم السقف

وقال دنكر:"في البداية كنت أخشى أنه لن يكون هناك العديد من الرسائل".

وفي العام الماضي ، تم إرسال 500ر40 رسالة إلى القرية ، والتي أجاب عليها مكتب البريد آنذاك، في تقليد عمره أربعة عقود تقريبًا يجذب الرسائل من جميع أنحاء العالم ويهدف إلى المساعدة في تعليم الأطفال كيفية كتابة الرسائل.

ولكن الحجم الكبير من الرسائل الذي تم تلقيه هذا العام يعني أنه لن يحصل جميع الأطفال على إجابة بحلول عيد الفصح كما وعدوا بذلك. ولن يتم تسليم حوالي 5000 رد حتى الأسبوع المقبل.