وزير الطاقة البرازيلي يستبعد خفض إنتاج النفط في بلاده

قال وزير الطاقة البرازيلي بينتو ألبوكيرك اليوم الجمعة إن الحكومة لا تستطيع فرض خفض الإنتاج المحلي من النفط لآن شركة بتروبراس المملوكة للدولة تمتلك حق اتخاذ القرار بشأن إنتاجها.

ونقلت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله خلال اجتماع لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين اليوم إنه "لأسباب قانونية" لا تملك الحكومة البرازيلية نفوذا على سوق النفط ولكنها مسؤولة فقط على السياسات العامة للقطاع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه البرازيل وغيرها من الدول المنتجة للنفط في العالم ضغوطا متزايدة من أجل الانضمام إلى اتفاق تجمع "أوبك بلس" الذي يضم حوالي 24 دولة منتجة للنفط بشأن خفض الإنتاج العالمي من الخام لتعزيز الأسعار واستعادة استقرار سوق النفط العالمية.

كانت روسيا والسعودية ومعهما دول "أوبك بلس" قد اتفقت أمس الخميس على خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو المقبلين في ظل انهيار أسعار النفط بسبب التراجع الشديد في الطلب على الطاقة نتيجة تداعيات كارثة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال البوكيرك إن بتروبراس خفضت بالفعل إنتاجها بمقدار 200 ألف برميل يوميا بما يعادل 20% من صادرات البرازيل من النفط.