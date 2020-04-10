تراجع نمو الصادرات الهولندية في فبراير للشهر الثاني على التوالي

أفادت بيانات اقتصادية، اليوم الجمعة، بتراجع معدل نمو الصادرات الهولندية خلال فبراير الماضي، للشهر الثاني على التوالي، وتراجع الواردات للمرة الأولى خلال أربع سنوات.

وذكر مكتب الاحصاء الهولندي أن الصادرات التجارية ارتفعت في فبراير بنسبة سنوية بلغت 3ر3 بالمئة، في أعقاب زيادة نسبتها 9ر3% في يناير الماضي.

وكان معدل نمو الصادرات في ديسمبر الماضي بلغ 6ر4%.

كما انخفضت الواردات الهولندية في فبراير بنسبة سنوية تبلغ 9ر0%، ويرجع السبب في ذلك بشكل أساسي إلى تراجع الطلب على المعادن والمنتجات البترولية والمعدنية والآلات.

وأفاد مكتب الاحصاء بأن التأثير السلبي لتفشي وباء كورونا المستجد يكاد لا يظهر في بيانات فبراير.

وأضاف أن ظروف التصدير في أبريل أسوأ من فبراير، ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى تراجع ثقة المنتجين في ألمانيا، وفي أوروبا بشكل عام، في ظل انتشار كورونا والتطورات غير المواتية في أسعار الفائدة.