هارفي واينستين يواجه تهمة جديدة بالاعتداء الجنسي في لوس أنجلوس

وجه ممثلو الادعاء في لوس أنجيليس اليوم الجمعة، اتهامات جديدة بارتكاب جرائم جنسية ضد هارفي واينستين المنتج الأمريكي المدان بالاغتصاب فيما يتعلق بحادث مزعوم في فندق بيفرلي هيلز في عام 2010.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجيليس إن المدعين قالوا إن الضحية قدمت معلومات الشهر الماضي تؤكد وقوع الحادث في 11 مايو 2010 ، أي في غضون الـ 10 سنوات الخاصة بقانون التقادم ، حسبما قال مكتب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس.

واتهم المدعون في المدينة الواقعة على الساحل الغربي بالفعل واينستين في كانون ثان/ يناير بتهم متعددة بالاعتداء الجنسي فيما يتعلق بحادثين منفصلين على مدى يومين في عام 2013.

ويواجه واينستين الآن ما يصل إلى 29 عامًا في السجن بتهم في منطقة لوس أنجلوس.