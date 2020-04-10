سلطنة عمان: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة، 484 حالة، وعدد الوفيات 3

حالات، و109 حالات قد تماثلت للشفاء.