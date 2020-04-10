سلطنة عمان: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا.
وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة، 484 حالة، وعدد الوفيات 3حالات، و109 حالات قد تماثلت للشفاء.