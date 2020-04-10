 سلطنة عمان: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
الجمعة 10 أبريل 2020 11:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

سلطنة عمان: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا

علم عمان
علم عمان
مسقط - د ب أ
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:31 ص | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:31 ص

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة، 484 حالة، وعدد الوفيات 3
حالات، و109 حالات قد تماثلت للشفاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك