ضبط عنصرين إجراميين لخطفهما السلاسل الذهبية من السيدات فى حدائق القبة

ألقت الأجهزة الأمنية فى القاهرة القبض على عنصرين إجراميين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السلاسل الذهبية من السيدات بحدائق القبة.

وكان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة حدائق القبة من إحدى السيدات، بأنها فى أثناء سيرها، فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف السلسلة الذهبية الخاصة بها ولاذا بالفرار، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما فى أثناء استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وضبط بحوزتهما سلاح نارى وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وتصرفهما فى السلسلة الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما سىء النية "تاجر مشغولات ذهبية بالقليوبية" أمكن ضبطه.

واعترف بتحصله على السلسلة الذهبية المستولى عليها من المتهمان وعلمه بأنها من متحصلات حادث سرقة ، وتم بإرشاده ضبط السلسلة الذهبية المستولى عليها لدى عميليه "حسنى النية"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السلسلة والمتهمان وإتهمتهما بالسرقة، كما اعترفا المتهمان بإرتكابهما 5 حوادث سرقة من متعلقات المواطنين بذات الأسلوب.