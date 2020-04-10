السكة الحديد تكشف حقيقة تصادم قطارين بمرسى مطروح

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن حدوث تصادم قطارين على خط مرسي مطروح.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن عجلة البوجى الأمامى سقطت من العربة قبل الأخيرة من قطار اكسبريس ١٢٠٦ القاهرة - مرسى مطروح ومحاشرته لجرار ركاب قطار رقم ٢٩٩ القادم من مرسى مطروح للإسكندرية وذلك أثناء عمل مقابلة للقطارين داخل محطة غزال بخط القبارى- مرسى مطروح ولم يسفر عن وقوع أى إصابات أو وفيات.

ووجه رئيس هيئة السكة الحديد أشرف رسلان، بفصل العربة الساقطة على تحويلة المحطة وقيام قطار ١٢٠٦ بالمسير لمحطة مرسى مطروح والدفع بونش السكة الحديد لرفع بوجى العربة الساقطة والاستعداد بالسكة لعودة الحركة علي الخط بسلامة وانتظام.

وناشدت السكة الحديد مسئولي المواقع الإعلامية والإخبارية بالالتزام بالمهنية وتحري الدقة فيما ينشر بالرجوع الى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.