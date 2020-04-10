الخارجية العراقية: ارتفاع إجمالي المصابين العراقيين بكورونا في الخارج إلى 229 حالة

أعلن المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحّاف، أن إجمالي العدد الكلي للمصابين العراقيين في عموم العالم بكورونا بلغ 229 مصابا بعد تسجيل 30 إصابة جديدة.

وأكد الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - اليوم الجمعة - تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 22 حالة، فيما تماثلت 50 حالة مصابة للشفاء بين أبناء الجالية العراقية في العالم.

وأكد الصحاف، أن السفارة العراقية في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم.

وفي السياق ذاته.. أعلنت دائرة صحة كربلاء، تعافي 5 حالات مصابة بفيروس كُورونا المُستَجد في المحافظة.

وأكد مدير إعلام الدائرة سليم كاظم، تماثل مصابين بفيروس كورونا للشفاء تراوحت أعمارهُم بين 22 إلى 72 عاما ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى 48 حالة، مُشيراً إلى أن الحالات الـ22 المُتبقيَة هي قيد العلاج ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة، حسب اللوائح الصحية العالمية.

يُذكر أن الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالفيروس في عموم المحافظة، وصلت إلى 76 حالة حتى الآن، تتضمن 6 حالات وفاة.