إصابة طبيبة في مستشفى مطروح العام بكورونا واحتجازها في مستشفى العجمي بالإسكندرية

أعلن مستشفى مرسى مطروح العام، في بيان رسمي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إصابة أحد العاملين بالفريق الطبي العام والمقيم بمحافظة الإسكندرية.

وجرى حصر المخالطين وعزلهم ذاتيًا لمدة 14 يومًا، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فور ورود بلاغ بوصول الحالة إلى مستشفى العجمي بمحافظة الإسكندرية مقر إقامة الطبيبة المصابة.

وتبين إصابة طبيبة أمراض جلدية (26 سنة)، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، وتعمل بمستشفى مرسى مطروح العام في قسم الاستقبال، بفيروس كورونا الوبائي "كوفيد-19"، وتم احتجازها بمستشفى الحميات بالإسكندرية.

وغادرت الطبيبة، محافظة مطروح يوم 2 أبريل الجاري؛ لقضاء إجازتها نصف الشهرية، وذلك حسب ما أكدته الطبيبة على حسابها الشخصي وما ورد في البيان الإعلامي الرسمي للمستشفى العام.

في الوقت نفسه، أكدت إدارة مستشفى مرسى مطروح العام في بيان رسمي على صفحتها الرسمية، أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، ولا خلل بنظام العمل مع التأكيد على سلامة العاملين والمرضى، وأنه في حالة وجود حالة مرضية محجوزة بالمستشفى أو حالة جديدة يرجى تقليل أعداد الزائرين؛ للحفاظ على سلامتهم وسلامة المرضى.

كما شددت إدارة المستشفى على تكثيف إجراءات التطهير عال المستوى بجميع الأقسام بمعرفة فرق مكافحة العدوى والترصد.