ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 266 حالة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد إلى 266 حالة بعد اكتشاف 3 حالات جديدة.

وذكر الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، أن إصابتين تم اكتشافهما في بيت لحم فيما الحالة الثالثة في الخليل، مشيرا إلى أن من بين المصابين طفلة تبلغ 7 أعوام.

وأفاد ملحم بأن ذلك يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 266 تتوزع بواقع 253 حالة في الضفة الغربية و13 في قطاع غزة فيما تم شفاء 44 حالة.

وأعلن الناطق أن الاتحاد الأوروبي تبرع بكاميرا حرارية تم وضعها على الحدود بين الأردن والضفة الغربية لفحص العائدين إلى الأراضي الفلسطينية.