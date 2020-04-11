أكد طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بالزمالك، أن فريقه ليس له أي علاقة بإلغاء الدوري من عدمه، وأشار في وقت ذاته إلى أن مرتضى منصور رئيس النادي ليس لديه مشكلة في تتويج الأهلي بالدوري.

وقال طارق يحيى في تصريحات تلفزيونية:«ليس حقيقي أن نادي الزمالك لا يريد لعب الدوري، نادي الزمالك ليس له علاقة بإلغاء الدوري من عدمه، لم ولن يتدخل في هذا الأمر».

وأَضاف:«رئيس النادي أكد أنه ليس لديه مشكلة في تتويج الأهلي بالدوري، لأن الأهم في النهاية صحة الإنسان، ثم تأتي بعد ذلك كرة القدم والرياضة».

وواصل:«الناس تردد أن الزمالك يريد إلغاء الدوري لأنه خارج المنافسة».

وأكمل:«الزمالك أكد أنه ليس لديه مشكلة لو أعلن اتحاد الكرة أن الدوري لن يستكمل وطبقا للوائح الأهلي يتوج باللقب».

وتم تعليق النشاط الرياضي في مصر، بالشهر الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".