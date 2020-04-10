ترامب يقول إنه أجرى مكالمة جيدة مع بوتين والعاهل السعودي بشأن النفط

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم 8 أبريل 2020. تصوير: كفين لامارك - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه أجرى مكالمة جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان وإنه يتوقع أن تعلن أوبك ودول أخرى عن اتفاق قريبا.

وقال ترامب ”أجرينا حوارا كبيرا عن إنتاج النفط وأوبك وبذل الجهود لكي تبلي صناعتنا بلاء حسنا ويتحسن أداء صناعة النفط عما هو عليه الآن“. وأثارت تصريحاته القلق من أنه ستكون هناك عمليات تسريح في قطاع النفط بجميع أنحاء العالم.

وأضاف ”اجتمعت أوبك اليوم وبوسعي القول إنهم يقتربون من اتفاق. سنعرف ذلك قريبا“.

واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا يوم الخميس على خفض إنتاجهم النفطي أكثر من الخُمس وقالوا إنهم يتوقعون انضمام الولايات المتحدة ومنتجين آخرين إلى جهودهم الرامية لرفع الأسعار التي تعصف بها أزمة فيروس كورونا.