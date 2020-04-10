اتحاد السباحة الأمريكي يعيد جدولة تصفياته بسبب كورونا

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أعلن الاتحاد الأمريكي للسباحة، اليوم الجمعة، إعادة جدولة تصفياته لاختيار الفريق الأولمبي لتقام بين 13 و20 يونيو 2021، على أن تبقى المنافسات في أوماها بولاية نبراسكا.

وأربك تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، العديد من الرياضات في الولايات المتحدة، وأجبرها على إعادة جدولة تصفياتها لاختيار الفريق الأولمبي في كل رياضة.

وسيتم إقامة التصفيات الأولمبية الأمريكية للسباحة، في مسبح مؤقت داخل أحد الأندية الصحية.

وسيبقى جدول المنافسات اليومية كما هو عبر 15 حصة على مدار 8 أيام.

وقال مايك أونجر رئيس العمليات في الاتحاد الأمريكي للسباحة "نتوجه بالشكر لجميع الجهات والشركاء الذين ساعدونا على تأجيل تصفيات بهذا الحجم إلى مواعيد جديدة تناسب فريقنا لتحقيق النجاح في أولمبياد طوكيو".