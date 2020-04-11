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بعثة الناتو في كوسوفو تسجل أول إصابة بكورونا

بريشتبنا - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:48 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:48 م

أعلنت بعثة حلف شمال الأطلسي لحفظ السلام في كوسوفو اليوم الجمعة، أن أحد أفرادها في كوسوفو، ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت البعثة - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - إن "الأمر لن يكون له أي تأثير على عملها"، لافتة إلى أنه ثبتت اليوم إصابة أول حالة بالفيروس بين أفراد القوة التي يقودها الحلف في كوسوفو"، دون أن تدلي بتفاصيل عن جنسية المصاب.

يذكر أن للحلف قوات في كوسوفو قوامها 3500 فرد من بينهم 659 من الولايات المتحدة.
وسجلت كوسوفو نحو 227 حالة إصابة بالفيروس بينها سبع وفيات.


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