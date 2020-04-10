أحمد حسن: فترة احترافي بتركيا الأصعب في حياتي

أشار أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، إلى أن قرار احترافه في تركيا كان صعب للغاية بالنسبة له.

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية: "قرار الإحتراف في تركيا كان صعب للغاية بالنسبة لي، لم أتأقلم مع الأجواء هناك إلا بعد مرور السنة الأولى بعد بداية تعلمي اللغة هناك".

وأضاف: "قضيت ثلاثة شهور في تركيا من أصعب فترات حياتي، لا أتحدث مع حد وأجلس في المنزل بمفردي، وأقوم بأداء التمرين وأعود للمنزل، لا مش عارف اتكلم ولا اتواصل مع أي حد".

واختتم: "تعلمبت اللغة التركية في عامين حتى قمت بإجادتها ولكني عانيت كثيرا هناك".