 المغرب: 74 حالة إصابة بكورونا ترفع إجمالى الحالات إلى 1448 - بوابة الشروق
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المغرب: 74 حالة إصابة بكورونا ترفع إجمالى الحالات إلى 1448

الرباط - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 7:53 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 7:53 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 74 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1448 حالة.
وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي ، إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 107 حالات، فيما تم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 122 حالة.
وهابت وزارة الصحة المغربية في بيانها بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية .


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