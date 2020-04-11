قواعد جديدة تلزم القادمين لألمانيا بالدخول في حجر منزلي لمدة أسبوعين

دخلت قواعد جديدة في ألمانيا حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، تلزم المسافرين القادمين إلى ألمانيا من الخارج، بعزل أنفسهم في المنزل لمدة أسبوعين من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر بالبلاد، بعدما ارتفعت الإصابات إلى أكثر من 116 ألف حالة.

وفي مطار فرانكفورت، أكبر مركز للنقل في ألمانيا، طالت الإجراءات الجديدة في يومها الأول عدة آلاف من المسافرين.

وكان من بين هؤلاء، 80 بالمئة عادوا إلى البلاد في إطار عملية الحكومة الألمانية لإعادة رعاياها من الخارج، حسبما قال المتحدث باسم شرطة المطار رضا أحمري.

وبدأت الشرطة الاتحادية منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بإطلاع المسافرين في المطار على القواعد الجديدة، التي تلزمهم أيضا بأن يخطروا سلطات الصحة المحلية بشأن عودتهم للبلاد.

وقال رضا : "بدأنا منذ منتصف ليل أمس في تسليم جميع الركاب القادمين منشورا بالمعلومات اللازمة، والذي يوضح إلزام القادمين بالتوجه مباشرة إلى الحجر المنزلي وإبلاغ الإدارة الصحية المختصة في المنطقة بوصولهم".

وكان قد تقرر يوم الاثنين الماضي أن تطلب الولايات الألمانية من كل المسافرين القادمين إلى ألمانيا من الخارج بالدخول "في حجر صحي لمدة أسبوعين" بدءا من 10 أبريل، أي اليوم الجمعة.

ويستثنى من ذلك سائقو الشاحنات وسكان الضواحي، أو الأشخاص الذين يقضون أقل من 24 ساعة خارج البلاد. وستظل الإجراءات سارية حتى يوم 19 أبريل على الأقل.

وسجلت ألمانيا أكثر من مائة حالة وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة إلى 2471 حالة على مستوى البلاد اليوم الجمعة، وفقا لما أظهرته الأرقام التي تقوم بجمعها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وارتفعت الإصابات إلى 116 ألفا و607 حالات مقابل 112 ألفا و600 حالة في وقت متأخر من يوم أمس الخميس.

وتأخذ هذه الأرقام في الحسبان أحدث البيانات الصادرة من الولايات الاتحادية.