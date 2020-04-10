محافظ جنوب سيناء يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس الخميس، الاجتماع الدوري، للاطمئنان على سير العمل بالمشروعات الجاري العمل بها على مستوى مدن المحافظة، بحضور اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب فوزي همام، السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري المديريات والإدارات بالديوان العام المعنين فقط بتلك المشروعات.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، اتخاذ الإجراءات الوقائية، أثناء تنفيذ المشروعات ومتابعة ومراجعة المشروعات الجارية، وموقف المشروعات الجاري اقامتها ومشروعات الخطة الاستثمارية، وشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ.

كما شدد المحافظ على تواصل حملات الرقابة التموينية، ولضبط الأسعار والتصدي لأي محاولة لرفع الأسعار بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، واتخاذ إجراءات حاسمة حيال المخالفين، وحث رؤساء المدن على استمرار تقديم الخدمة لمستحقيها من المواطنين.