 باراجواي تمدد الإغلاق العام أسبوعا آخر لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
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باراجواي تمدد الإغلاق العام أسبوعا آخر لمواجهة كورونا

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 6:55 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 6:55 م

قرر رئيس باراجواي ماريو عبده بينيتز تمديد إجراءات الإغلاق العام لمدة أسبوع آخر، حتى يوم الأحد الموافق 19 أبريل، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت صحيفة "أيه بي سي كالر" المحلية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة عن الصحيفة قولها إن بعض القطاعات الإنتاجية قد تستأنف نشاطها، وأن الحكومة ستعلن عن تفاصيل ذلك خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن متاجر السوبر ماركت الكبرى والصيدليات والخدمات الأساسية سيتم استثناؤها من حالة الإغلاق الشامل.

وكانت باراجواي قد سجلت 124 حالة إصابة بفيروس كورونا ووفاة 5 حالات.


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