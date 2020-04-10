ليفربول يعلن إصابة دالجليش بفيروس كورونا

أعلن ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن إصابة مدربه السابق السير كيني دالجليش، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشف ليفربول في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أنه تأكد إصابة دالجليش بفيروس كورونا بعد خضوعه للفحوصات الطبية، على الرغم من أنه لم يظهر أي أعراض للمرض من قبل.

وأضاف ليفربول أن دالجليش قبل دخوله للمستشفى كان في منزله عازلًا نفسه بإرادته مع أسرته، ويحث الجميع على اتباع إرشادات الحكومة والخبراء ذات الصلة في الأيام والأسابيع المقبلة.

ويعد دالجليش أحد أساطير ليفربول التاريخيين، وأيضا هو أخر مدرب فاز مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، وكان ذلك قبل 30 عاما، وبالتحديد في موسم 1989 – 1990.