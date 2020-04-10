وست هام يتفق مع لاعبيه على تخفيض الرواتب بسبب فيروس كورونا

أعلن نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أنه تم الموافقة على سلسلة من الإجراءات، بقيادة مجلس الإدارة ولاعبي الفريق الأول، والمدير الفني، لضمان استمرار النادي في دعم الموظفين والجماهير والمجتمع العام خلال الفترة الحالية التي شهدت تفشي انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد، من خلال تقليص رواتب اللاعبين والمدير تالفني وأعضاء مجلس الإدارة.

وذكر النادي في بيان له عبر موقعه الإلكتروني :"قدم فيروس كورونا للدولة ككل تحديا لم يسبق للأغلبية تجربته. إنه يواصل التأثير على حياتنا الشخصية والعملية. مثل أي مؤسسة في العالم، كان النادي يبحث عن كل الخيارات المتاحة لتحقيق الاستمرارية لضمان حماية جميع موظفينا والقدرة على بقاء نادينا".

وأضاف البيان :"مجلس الإدارة كان يعمل خلف الكواليس بدون كلل لاستكشاف كل الطرق الممكنة، وهدفنا الرئيسي في هذه الأوقات غير المسبوقة أن نحافظ على من حولنا وعائلاتهم في أمان".

وأكد النادي اتخاذه بعض الإجراءات لمواجهة تأثير كورونا وهي :"قرر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بقيادة القائد مارك نوبل دعم الجهود بخصم جزء من رواتبهم خلال فترة التأجيل".

وأضاف البيان:"وافق ديفيد سوليفان وديفيد جولد رئيس النادي والمساهمين على ضخ 30 مليون جنيه استرليني للمساعدة في ضمان وجود استقرار. كما وافق المدير الفني دفيفد مويس وكارين برادي، نائب الرئيس، ومدر الحسابات أندي موليت على خصم 30 في المئة من رواتبهم".

وأشار النادي في البيان أن "التوفير الذي ستخلقه الإجراءات ستدعم البنية التحتية للنادي وتساعدنا على الاحتفاظ بالوظائف ومواصلة دفعة الرواتب كاملة للعاملين. كما سيساعدنا على مواصلة دعم أكثر احتياجا في مجتمعنا".

وقالت كارين برادي نائبة الرئيس :" أود أن أوجه الشكر لديفيد مويس وجهازه، ولقائدنا مارك نوبل ولاعبينا الرائعين للالتزام والعزم الذي أظهروه لتقديم مساعدتهم ودعمهم".

وقال نوبل :" كلاعبين كنا في حوار مستمر مع النادي منذ أن ظهر موقف فيروس كورونا، وأنا فخور أن فريقنا بالكامل أوضح رغبته القوية للعب دورنا في مساعدة ودعم الاخرين خلال هذا الموقف".