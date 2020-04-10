فرنسا: عدد وفيات كورونا بالبلاد يصل إلى 13197 وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ90 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز حاجز 90 ألف شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و197 حالة.

وتشير بيانات وزارة الصحة الفرنسية، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - إلى عودة ارتفاع عدد الوفيات بالمستشفيات بعد يومين من انخفاضها، حيث تم تسجيل 554 وفاة جديدة اليوم مقابل 424 أمس الخميس.

وبلغ عدد المصابين في غرف العناية المركزة 7004 أشخاص، مرتفعا بواقع 62 حالة خلال اليوم الأخير.

واعتبرت وزارة الصحة أن فرنسا بدأت تدخل مرحلة الاستقرار فيما يخص انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجراءات العزل الصحي بدأت تأتي بنتائجها.