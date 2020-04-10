منصات صوتية تشارك بمبادرة «خليك فى البيت»

ستوريتل: 14 يوما مجانا عند تحميل التطبيق الذى يقدم أكثر من 50 ألف كتاب إنجليزى و3 آلاف كتاب عربى

اقرأ لى: إتاحة 100 كتاب صوتى مجانا.. والقائمة تضم أعمال عباس العقاد وروايات توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ورضوى عاشور وصلاح عبدالصبور ويوسف زيدان

تشارك المنصات الصوتية، مثل «ستوريتل»، و«اقرأ لى» فى مبادرة «خليك فى البيت» مقدمة كتبها الصوتية إلى المستمعين سواء باشتراك مخفض، أو إتاحة بعض الكتب مجانا، وإذ عملت منصة «اقرأ لى» على ذلك بمجرد تحميل التطبيق على الهاتف المحمول، ثم الاشتراك عن طريق البريد الإلكترونى أو الحساب الشخصى على موقع «فيسبوك»، ويمكن الاشتراك الشهرى بمبلغ 36 جنيها مصريا، أو من خلال الباقة السنوية بمبلغ 320 جنيها، يمكن سدادها من خلال الدفع المباشر عبر شركة فورى أو الدفع ببطاقات الائتمان على الأجهزة المحمولة، وتتيح اقرأ لى أكثر من مائة كتاب مجانى، فضلا عن منحها فرصة للمشتركين الجدد بتجربة الاستماع إلى الكتب المدفوعة بشكل مجانى خلال مدة الأربعة عشر يوما الأولى.

كما يقدم تطبيق ستوريتل «Storytel» الذى يضم أكثر من 50,000 كتاب باللغة الإنجليزية، وأكثر من 3500 كتاب باللغة العربية، فى مختلف مجالات المعرفة، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل خاصية نظام الأطفال على نفس حساب المشترك، كما يقدم مجموعة مميزة من الإصدارات الحصرية من «Storytel Original»، والتى كتبت خصيصا لتتناسب مع المحتوى الصوتى.

وتمنح ستوريتل القراء تجربة مجانية لمدة 14 يوما كفترة تجريبية لاكتشاف عالم الكتب الصوتية، بمجرد تحميل التطبيق على الهاتف المحمول بنظاميه الأندرويد وIOS، ويتم الاشتراك على الموقع الخاص بستوريتل Storytel.com، باستخدام البطاقات الائتمانية فيزا أو ماستركارد، مقابل اشتراك شهرى قيمته ما يعادل 10 دولارات أمريكية واشتراك سنوى 100 دولار أمريكى.

وقال أحمد المالكى، المدير التنفيذى لمنصة «اقرأ لى»: إن المنصة تشهد فى الفترة الأخيرة وتزامنا مع أزمة تفشى وباء كورونا، تفاعلا وزيادة ملحوظة فى عدد المستخدمين، مشيرا إلى أن أهم ما يميز المنصة هو تقديم بعض الإصدارات الحديثة قبل طرحها مطبوعة، مثلما حدث مع رواية «فردقان» للدكتور يوسف زيدان؛ حيث تم نشرها صوتيا قبل إصدار الرواية ورقيا، وهو ما تكرر مع مؤلفات أخرى، لافتا إلى أن تلك التجربة حققت نجاحا لافتا.

وأكد «المالكى» أن عدد المستخدمين لتطبيق اقرأ لى للمرة الأولى زاد بنسبة تتراوح ما بين من 20 إلى 30 % خلال الأيام الأخيرة، فضلا عن الزيادة الكبيرة فى أرقام تحميلات الكتب للمشتركين عبر هواتفهم المحمولة.

وأشار المدير التنفيذى لمنصة «اقرأ لى» إلى أن قائمة الكتب المجانية تأتى فى تنوع غنى ما بين: «الرواية، والقصص القصيرة، والسير الذاتية، والكتابة المسرحية، والدواوين الشعرية، وأدب الأطفال، وأدب الناشئة، وأدب الرحلات، والفكر الدينى، والكتب السياسية، والكتب التاريخية، والموسوعات الفكرية، وكتب الطب النفسى» وغيرها فى جميع المجالات الفكرية والسياسية والثقافية والمعرفية.

وتأتى على رأس قائمة الكتب المجانية مؤلفات عباس محمود العقاد: ومنها: «الله، عبقرية محمد، عبقرية الصديق، سارة، عبقرية الإمام على، عبقرية عثمان، حياة المسيح، الفلسفة القرآنية، إبراهيم أبو الأنبياء، حياة قلم، جحا الضاحك المضحك، ابن الرومى، ابن سينا، ابن رشد، عبدالرحمن الكواكبى، عالم السدود والقيود، الإسلام فى القرن العشرين، الديمقراطية فى الإسلام، هتلر فى الميزان، بنجامين فرانكلين، يسألونك» وغيرها من مؤلفات عملاق الفكر العربى.

وحملت قائمة الكتب الأدبية مجموعة كبيرة من الروايات والقصص القصيرة والنصوص السردية المتنوعة منها: «عزازيل لـ يوسف زيدان، ثلاثية غرناطة لـ رضوى عاشور، رصاصة فى القلب لـ توفيق الحكيم، 1919 لـ أحمد مراد، النبى لـ جبران خليل جبران، ونادية لـ يوسف السباعى، أقنعة الحب السبعة لـ عبدالوهاب مطاوع، عظماء فى طفولتهم لـ محمد المنسى قنديل».

وكذلك «بين القصرين لـ نجيب محفوظ، الطنطورية لـ رضوى عاشور، الأجنحة المتكسرة، لجبران خليل جبران، أولاد حارتنا لـ نجيب محفوظ، حلم رجل مضحك، لـ فيودور دوستويفسكى، أصداء السيرة الذاتية لـ نجيب محفوظ، يا طالع الشجرة لـ توفيق الحكيم، فيرتيجو أحمد مراد، الأيام لـ طه حسين، اقرئى يا بلادى لـ شادى عبدالسلام، وديوان أنشودة المطر لـ بدر شاكر السياب، ومسرحية مأساة الحلاج لـ صلاح عبدالصبور»

وتنوعت الكتب الفكرية والسياسية ما بين السير الذاتية والأعمال العربية والمترجمة ومنها: «حكم النبى محمد، لـ المفكر الروسى ليو تولستوى، قصة حياتى العجيبة لـ هيلين كيلر، فجر الضمير لـ جيمس هنرى برستيد، كتاب الأمير لـ نيقولو مكيافيلليوكنت رئيسا لمصر لـ محمد نجيب، البحث عن الذات، لـ أنور السادات، مذكرات حرب أكتوبر، لـ سعد الدين الشاذلى، 6 أكتوبر فى الاستراتيجية العالمية، لـ جمال حمدان، سنة أولى سجن، لـ مصطفى أمين» وغيرها من المؤلفات الأخرى.

كما تحفل قائمة الكتب المختارة على منصة «ستوريتل»، مجموعة من أهم أسماء الكتاب بمصر والوطن العربى، ومنهم: «نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، علاء الأسوانى، رضوى عاشور، أحمد بهجت، محمد حسنين هيكل، محمد المنسى قنديل، بهاء طاهر، أورهان باموق، محمد المخزنجى، خيرى شلبى، إبراهيم أصلان، عبدالرحمن الشرقاوى، أحمد خالد توفيق، إحسان عبدالقدوس، محمد عصمت، عمر طاهر، أحمد خيرى العمرى، أحمد مراد، خالد الخميسى، عزالدين شكرى فشير، نور عبدالمجيد، نوال السعداوى، حسن كمال، غادة عبدالعال، أحمد الشقيرى، عائض القرنى، عمرو عبدالحميد، أحمد يونس» وغيرهم. كما تضم قائمة الأسماء الأجنبية: «باولو كويلو، جون غرين، ستيفن هوكينج، مارك مانسون، جيمس كلير، ماثيو ووكر، بول أوستر، لويز هاى، فضلا عن تقديم مجموعة من أشهر السلاسل ومنها «هارى بوتر»، و«لعبة العروش» و«العاقل»، و«ميلينيوم»، وسلسلة «الجلسة» أحدث حلقات Storytel Original للكاتب المصرى الشاب عبدالرحمن جاويش، والرويات الفائزة بجائزة البوكر ومنها: «بريد الليل والديوان الإسبرطى والتانكى والديوان الاسبرطى وحرب الكلب الثانية»، ومن المقرر أن يعرض قريبا أحدث إصدارات الكاتب الكويتى سعود السنعوسى «ناقة صالحة».