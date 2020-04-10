المكسيك توافق على مبادرة أوبك لخفض إنتاج النفط

قال الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الجمعة إن المكسيك توافق على الاشتراك في مبادرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج في إطار الجهود الرامية إلى استعادة استقرار سوق النفط العالمية.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي تم بثه تلفزيونيا "سنشارك في اتفاق بين الدول المنتجة للنفط، سواء الدول الأعضاء في أوبك أو في أوبك الجديدة".

وأضاف الزعيم المكسيكي أن "المكسيك ستساهم في استقرار الأسعار والتي انهارت خلال الأيام القليلة الماضية".

يذكر أن المكسيك كانت الدولة الوحيدة العضو في التحالف النفطي الموسع "أوبك بلس" التي لم توافق على الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الخميس بخفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا.