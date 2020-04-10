يتطلع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى تخفيف الحظر على التجوال في بلاده بنهاية أبريل الجاري.

وقال السياسي المنتمي لحركة خمس نجوم الشعبوية في مقابلة كتابية مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن بلاده تقترب من "المرحلة الثانية"، التي تدور حول إعادة الفتح التدريجي، وأضاف: "إذا وافق العلماء، بإمكاننا البدء في تخفيف بعض الإجراءات بنهاية هذا الشهر".

وذكر دي مايو أنه شخصيا يفتقد العناق في ظل العزلة الحالية، وقال: "نحن شعب منفتح ومُحب ودافئ المشاعر، وهذا نفتقده، لكني متأكد من أننا سننهض مجددا قريبا".

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من جائحة كورونا، التي أودت بحياة نحو 18 ألف شخص هناك حتى الآن، ومنذ 10 مارس الماضي يُحظر على الأفراد في كافة أنحاء إيطاليا مغادرة منازلهم إلا في حالات استثنائية.

ودافع الوزير عن هذه الإجراءات، وقال: "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية هي الأشد في أوروبا والعالم، وهي تأتي الآن بأولى نتائجها المتمثلة في انخفاض خطر العدوى. الكثير من الدول الأخرى اتبعت منذ ذلك الحين نموذجنا".