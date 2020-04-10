 ليستر سيتي يعلن دفع رواتب موظفيه بالكامل - بوابة الشروق
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ليستر سيتي يعلن دفع رواتب موظفيه بالكامل

علاء العزب
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 9:31 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 9:32 م

أعلن ليسستر سيتي الإنجليزي، عن كيفية تعامله مع موظفيه، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تم بها الأندية، بسبب فيروس كورونا المستجد، «كوفيد-19».

ونشر النادي بيانًا رسميًا يشير فيه إلى عزم النادي الاحتفاظ بجميع موظفيه الدائمين، مؤكدًا التزامه بشكل كامل بدفع رواتبهم دون الاستفادة من خطة وتمويل الحكومة البريطانية.

أما عن الموظفين غير الدائمين فسيتم دفع رواتبهم أيضا كالسابق، حتى آخر مباراة للفريق كان المفترض أن يلعبها في موسم 2019-2020.

وقالت الرئيسة التنفيذية للثعالب سوزان ويلان: "نحن نادٍ يعطي أولوية لإجراء حوار مفتوح ومتسق مع لاعبينا ومع موظفينا، وأعتقد أن هذا قد بنى علاقات قوية بيننا، علاقتنا تقوم على الثقة".

وأضافت: "إن القضايا الحالية لا تتعلق فقط بالمال، بل بكيفية المضي قدماً خلال هذه الأزمة، وقيادة شعبنا ودعم مجتمعاتنا، ستكون لحظة حاسمة في تاريخ مدينة ليستر سيتي ولن يفقد أي منا المسؤولية".

 


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