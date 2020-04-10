باكستان تعتزم إنهاء الإغلاق على مراحل بعد تحذيرات بتأثيره الشديد على الاقتصاد

تعتزم باكستان إنهاء الإغلاق الكامل للبلاد على مراحل، بسبب فيروس كورونا، بعد تحذيرات بأن استمرار توقف الأنشطة الاقتصادية، يمكن أن يؤدي إلى شطب حوالي 18 مليون وظيفة، مما يدفع أكثر من نصف سكان البلاد إلى السقوط في مستنقع الفقر.

وقالت وزيرة الإعلام، فردوس عاشق أعوان اليوم الجمعة، "سنستأنف القطاعات الرئيسية التي توظف الملايين" في إشارة إلى الزراعة والبناء.

وكانت الحكومة، قررت هذا الأسبوع السماح للمواطنين باستئناف العمل في تلك المجالات وإعادة فتح قطاع البناء والصناعات ذات الصلة، مثل تصنيع الأسمنت والصلب اعتبارا من 14 أبريل الجاري.

وأضافت الوزيرة أن قطاعي البيع بالتجزئة والنقل، من القطاعات التالية التي سوف يتم رفع الإغلاق الكامل عنهما والذي كان قد بدأ فرضه قبل ثلاثة أسابيع، على الرغم من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4500.

يأتي القرار فيما توقعت دراسة جديدة أن أكثر من 18 مليون وظيفة، تواجه مخاطر، بموجب القيود الصارمة الحالية، التي تشمل فرض حظر تجوال من قبل الجيش في بعض المناطق.

وحذر باحثون في المعهد الباكستاني للاقتصاد التنموي وهو هيئة حكومية من أن قطاعات الزراعة والبناء والبيع بالتجزئة يمكن أن تكون الأسوأ تضررا.

وقال مدير المعهد، محمود خليل، أحد المشاركين في إعداد الدراسة "نتيجة لذلك، يواجه 120 مليون شخص أو أكثر من نصف السكان مخاطر السقوط تحت خط الفقر".

وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة، يعيش حوالي 40 بالمئة من سكان باكستان بالفعل تحت خط الفقر.

وأعلنت الحكومة، خطة إنقاذ بقيمة 1ر7 مليار دولار ومن المتوقع أن تحصل على ثلاثة مليارات دولار من جهات مانحة في صورة معونات وقروض جديدة.