عمار باطويل يكتب: مناجاة يوسف زيدان وتصوفه

المناجاة فى أعمال يوسف زيدان تظهر بصورة جلية للقارئ، خصوصا فى روايتى «عزازيل» و«محال»، ولكن فى رواية عزازيل يظهر الحضور أكثر فى مواضع عدة من الرواية، وهذه المناجاة تظهر لنا جزءا من تصوف يوسف زيدان وتأثره باللغة الصوفية والرؤية الصوفية، وهذه المناجاة لا تأتى إلا من روح صوفية تهيم فى عالم التصوف، وتؤمن بما يؤمن به بعض الصوفية كالزهد فى الحياة والتقشف، وكذلك حب التوحد والعزلة، نجد يوسف زيدان فى أعماله يسلك مسلك الحلاج فى مناجاته المشهورة، وكذلك فى ديوانه «الطواسين»، وهذا ما يفسر حضور هذه اللغة الجميلة والمناجاة الرائعة فى أدبه، يقول الحلاج فى مناجاته: «نحن بشواهدك نلوذ، وبسنا عزتك نستضىء، لتبدى لنا ما شئت من شأنك، وأنت الذى فى السماء عرشك»، وربما هذه المناجاة الحلاجية ألهمت يوسف زيدان وجعلته يهيم فى عالم المناجاة الصوفية، وجعلته يظهر عشقه وضعفه أمام الله فى مواضع عدة فى رواياته، وهذا العشق والضعف والخوف من الله يجعل الكلمات تتحدث بما يكنه الإنسان فى صدره لربه، وتأتى مناجاة يوسف زيدان فى رواية «محال» مناجاة عبد ضعيف عصفت به الحياة، وتقلبت به الأيام، وأصبحت طرقه متعرجة ومعاناته كبيرة.

وهذه التقلبات الزمنية لأبطال روايات يوسف زيدان كـ«هيبا» فى «عزازيل»، أو «الشاب السودانى» فى «محال»، فهؤلاء صورة من صور معاناة الحلاج الصوفى ومأساته، واستحضار مأساة الحلاج فى أبطال الرواية، وكذلك حضور المناجاة الصوفية على لسان أبطاله كما جاء فى رواية محال «نحن يا رب لا نعلم ما تشاء، لكنك عليم بما يظهر من أمرنا وما يخفى عن الأنظار، فلا تطل يا رحيم عذابنا والانتظار، وقلت سبحانك فى حديثك القدسى، إن قلب العبد بين أصابعك تقلبه كما تريد، فهل قلبت يا رب قلب هذا المسكين فى روضات الجنات، ثم قذفته بغتة فى النار، ثم صببت عليه لعنة المسافات؟ أم هى خفايا أسرار رحمتك وبطشك بالعباد، وقد اقتضت القهر لحكمة لا يعلمها إلا أنت سبحانك»، وأيضا المناجاة الأخرى فى رواية «عزازيل»، التى تبين ظهور الضعف كضعف الحلاج، ومناجاة الحلاج أثناء احتضاره، إذ يقول هيبا: «ارحمنى واعف عنى، فإنى كما تعلم ضعيف. يا إلهى الرحيم، إن يداى ترتعشان رهبة وخيفة، وقلبى وروحى يرتجفان من تصاريف وعصف هذا الزمان».

وإن كانت المناجاة الصوفية حاضرة فى أعمال يوسف زيدان، نرى حضورا صوفيا غير المناجاة فى مواضع عدة فى روايات يوسف زيدان، وأحد هذا الحضور حضور المرأة التى أظهرها يوسف زيدان بحضور مقدس، وهذا الحضور يؤكد لنا أن يوسف زيدان يؤمن بما يؤمن به كبار الصوفية كمحى الدين بن عربى، من أن المرأة جزء من الرجل، يقول ابن عربى: «المرأة فى الحقيقة جزء من الرجل، وكل جزء دليل على أصله، فالمرأة دليل على الرجل»، وأيضا يوسف زيدان يؤمن بما يؤمن به ابن عربى، إذ جعل بطل رواية عزازيل «هيبا»، جزء «هيباتيا» لكى يؤكد أن الرجل جزء من المرأة والعكس صحيح، بحيث يقول يوسف زيدان بلسان بطل الرواية هيبا: «وأعطيت لنفسى فى لحظة الإشراق المفاجئ، اسما جديدا. هو الاسم الذى أعرف به إلى الآن.. هيبا.. وما هو إلا النصف الأول من اسمها». ويقصد يوسف زيدان بالنصف الأول من اسمها هى المرأة أستاذة الزمان هيباتيا. وقد احترم ابن عربى والصوفية المرأة فى مؤلفاتهم، بخاصة فى الديوان الشعرى الصوفى، إذ نجد تجليات المرأة وحسناتها والثناء عليها واضحا، وكذلك يوسف زيدان جعل أول رواية له عن المرأة فى روايته «ظل الأفعى»، وجعلها مقدسة، وأيضا حضور المرأة فى رواية «عزازيل»، وظهور «هيباتيا»، وأيضا فى رواية «النبطى» ماريا، وهذا ما يجعلنا نقف على توجه يوسف زيدان الصوفى، ووعيه التقدمى بدور المرأة فى المجتمع عبر التاريخ.

ولم يقتصر يوسف زيدان فى حضور التصوف فى المناجاة أو المرأة المقدسة فقط، بل كان حاضرا أيضا بزهده، ما يظهر تصوفه وعشق روحه التقشف والزهد عن الحياة، ما جعل بطل رواية «عزازيل» هيبا متقشفا عن الحياة بحيث يقول هيبا فى عزازيل: «علمتنى حياة التقشف التى عشتها، الاقتصار على أقل قدر من الطعام»، وإن لم يكن يوسف زيدان متقشفا وزاهدا فى حياته اليومية فنجده يؤمن بهذا التقشف، بما يظهر لنا فى أدبه، وإن لم يصل إلى هذه المرحلة فى حياته اليومية، فنجده نجح ووصل إلى خلق لغة صوفية جميلة لأدبه، ونجده مبتهلا ومناجيا لله فى معظم رواياته، وهذه المناجاة تظهر للقارئ انشغاف الكاتب بالتصوف، وعشقه للغة الصوفية الجميلة التى تسكن أعماق الجمال، وتظهر كاللؤلؤة جذابة لعشاق اللغة والجمال اللغوى.

إن الحلاج لم يكن حاضرا فقط بمناجاته ومعاناته فى أبطال روايتى «عزازيل» و«محال»، بل نجده حاضرا فى رواية «عزازيل» ويسلك مسلك أستاذه الحلاج فى «طواسينه»، إذ يقول «هيبا» فى رواية عزازيل: «أما فى الحياة وفى الكون كله، فكل شىء دائرى يعود إلى ما منه بدأ، ويتداخل مع ما به اتصل. فليس ثمة بداية ولا نهاية على الحقيقة»، ونجد تقاربا جدا فى ما قاله يوسف زيدان فى «عزازيل» وما كتبه الحلاج فى «طواسينه»، بحيث يقول الحلاج فى طاسين الدائرة: «والدائرة ما لها باب، والنقطة التى فى وسط الدائرة هى معنى الحقيقة.. ومعنى الحقيقة شىء لا تغيب عنه الظواهر والبواطن ولا تقبل الأشكال». وفى الأخير الدكتور يوسف زيدان نقل الحضور الصوفى إلى الرواية، وهذا الحضور المتجلى ربما يخلق الرواية الصوفية فى عصر الرواية، وبعد أن كان هناك الديوان الصوفى والشعر الصوفى، ربما تصبح لدينا رواية صوفية وهذا مكسب كبير للأدب العربى.

*كاتب وروائى من حضرموت