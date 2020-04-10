 ارتفاع الناتج الصناعي في فرنسا خلال فبراير على نحو يفوق التوقعات - بوابة الشروق
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ارتفاع الناتج الصناعي في فرنسا خلال فبراير على نحو يفوق التوقعات

علم فرنسا
علم فرنسا
باريس - د ب أ
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 3:11 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 3:11 م

ذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي)، اليوم الجمعة، أن الناتج الصناعي في البلاد ارتفع خلال فبراير الماضي على نحو يفوق التوقعات.

وارتفع الناتج الصناعي الفرنسي في فبراير بنسبة شهرية تبلغ 9ر0%، مقابل ارتفاع نسبته 1ر1% في يناير.

وكان من المتوقع أن يرتفع الناتج الصناعي الفرنسي في فبراير بنسبة 1ر0% فقط.

وانتعشت صناعات الفحم وتكرير البترول بنسبة 9ر4%، فيما ارتفع ناتج صناعات النقل بنسبة 2%، غير أن ناتج صناعات المعدات والأجهزة انخفض بنسبة 5ر0%.

وفي الوقت ذاته، ارتفع الناتج الصناعي لأنشطة التعدين والمحاجر من 6ر0% إلى 8ر0%.

وأظهرت البيانات أن الانتاج الصناعي الفرنسي تراجع بنسبة 4ر1% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير الماضي.


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