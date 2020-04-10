ارتفاع الناتج الصناعي في فرنسا خلال فبراير على نحو يفوق التوقعات

ذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي)، اليوم الجمعة، أن الناتج الصناعي في البلاد ارتفع خلال فبراير الماضي على نحو يفوق التوقعات.
وارتفع الناتج الصناعي الفرنسي في فبراير بنسبة شهرية تبلغ 9ر0%، مقابل ارتفاع نسبته 1ر1% في يناير.
وكان من المتوقع أن يرتفع الناتج الصناعي الفرنسي في فبراير بنسبة 1ر0% فقط.
وانتعشت صناعات الفحم وتكرير البترول بنسبة 9ر4%، فيما ارتفع ناتج صناعات النقل بنسبة 2%، غير أن ناتج صناعات المعدات والأجهزة انخفض بنسبة 5ر0%.
وفي الوقت ذاته، ارتفع الناتج الصناعي لأنشطة التعدين والمحاجر من 6ر0% إلى 8ر0%.
وأظهرت البيانات أن الانتاج الصناعي الفرنسي تراجع بنسبة 4ر1% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير الماضي.