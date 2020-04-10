وزارة الخارجية السعودية تمدد مهلة طلبات العودة للمملكة إلى الثلاثاء 

أعلنت وزارة الخارجية السعودية مساء أمس الخميس، أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قرر "تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة حتى يوم الثلاثاء القادم".

وذكرت الخارجية في بيان لها مساء أمس الخميس، أن القرار يأتي امتدادا للتوجيهات الملكية بتسهيل عودة المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء أمس الخميس عن وزير الخارجية قوله "إن هذا التمديد يأتي في إطار حرص القيادة على المواطنين في الخارج، وحرصا على أن يستفيد جميع الراغبين بالعودة من هذه المنصة، والتي تؤكد العناية بشؤون المواطنين السعوديين في كل مكان".

وأضاف: "وزارة الخارجية وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج عودة المواطنين في الخارج تواصل العمل على مدار الساعة لتكون عودة المواطنين آمنة".

ووصلت مجموعة من السعوديين أول أمس الأربعاء، ممن كانوا في البحرين ويرغبون في العودة إلى المملكة، ويبلغ إجمالي الراغبين في العودة من هناك 790 مواطنا ومواطنة.