أمريكا تعتزم إجراء اختبارات أجسام مضادة ضد كورونا قريبا

أعلن مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، أنه سيتم قريبا إجراء اختبارات الأجسام المضادة، التي تظهر من أصيب بالفعل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وتمكن من التغلب عليه.