أمريكا تعتزم إجراء اختبارات أجسام مضادة ضد كورونا قريبا

أعلن مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، أنه سيتم قريبا إجراء اختبارات الأجسام المضادة، التي تظهر من أصيب بالفعل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وتمكن من التغلب عليه.
وأوضح فاوتشى خلال مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنه في غضون أسبوع أو نحو ذلك، سنجري عددًا كبيرًا من الاختبارات".
وألمح كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أيضا إلى احتمالية حمل الأمريكيين لـ"شهادات مناعة" ضد كورونا، مشيرا إلي أن تلك المسألة تجري مناقشتها في اجتماعات فرقة العمل المعنية بمكافحة الفيروس في البيت الأبيض.
ورفض فاوتشي إعطاء موعد محدد يمكن فيه للسلطات الأمريكية إنهاء الإغلاق والبدء في تخفيف القيود المفروض علي الحركة.
وطالب فاوتشي الأمريكيين بالاستمرار في الالتزام بالإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي خلال عيد الفصح، متوقعا تسجيل الكثير من الوفيات خلال الأسبوع المقبل.
وسجلت الولايات المتحدة حتى الأن 16 ألف و697 حالة وفاة بكورونا فيما بلغ عدد المصابين 468 ألف و859 مصابا لتحتل المرتبة الأولي عالميا من حيث عدد الإصابات.