• أثقل من رضوى

رضوى عاشور

دار الشروق

ستوريتل

بقلم رشيق، وحزن جليل، وصدق لا حد له، ونفس تأبى الهزيمة، وكبرياء لا يكسره المرض، وبمخاطبة مباشرة للقارئ، تحدثنا الكاتبة والأديبة والأستاذة رضوى عاشور عنها وعن آلامها، وعن حبيبها «مريد» وابنهما، وعن وطنها أيضا، هل كانت تسجل سيرتها الذاتية، أم كانت تسرد سيرة وطن وقصة شعب، ربما كل هذا.

يعد الكتاب لوحة ترصد فيها رضوى عاشور مرضها وألمها ورحلاتها المتكررة لأمريكا وغيرها بحثا عن علاج لا يلوح فى الأفق، وعن معارك مستمرة من أجل استقلال الجامعة، وعن جرافيتى محمد محمود، والثورة، والكثير من الشعر والشعراء أيضا، فهو مزيج من ذكرياتها ومذكراتها وحكايات مرضها وأسرتها، ومحاولة أرشفة الثورة، وكأنها قررت أن تقول كل شىء أثقل رضوى.

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«بريدچ»

تامر شيخون

الدار المصرية اللبنانية

ستوريتل

تدور أحداث بريدچ فى عالمى السياسة والصحافة بين القاهرة وبغداد وطهران؛ حيث يحاول الصحفى راغب العلالى فك طلاسم قضية مقتل المهندس المرشدى فى بغداد فيجد نفسه متورطا فى قضايا سياسية أكبر بالنجف الأشرف، فى الوقت الذى تناضل فيه الناشطة جولناز ذو الفقار ضد النظام فى طهران تتبدل حياة المهندس الأمريكى المصرى تامر فهيم بعدما نجا من حادث إرهابى،

كيف لشخوص تباينت حياتهم أن تتلاقى مصائرهم؟ تتشابك الخيوط وتختلط الأوراق فى إطار شيق يكشف خبايا العالم الخفى للسياسة والمخابرات والصحافة.

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• بيرة فى نادى البلياردو

وجيه غالى

ترجمة إيمان مرسال وريم الريس

دار الشروق

اقرأ لى

لم يصلنا عن وجيه ولا منه سوى روايته الوحيدة «بيرة فى نادى البلياردو»، كتبت باللغة الإنجليزية أثناء إقامة «غالى» بأوروبا فى الستينيات، وتجرى أحداثها بين القاهرة ولندن، فترة ما بعد ثورة يوليو 1952، وتعتبر سيرة شبه ذاتية للكاتب، نشرت لأول مرة عام 1964 عن دار بينجوين الإنجليزية، وأعتبرت واحدة من أهم 100 رواية عربية فى القرن العشرين، وعنها كتب الأديبة أهداف سويف «أبدع وجيه غالى فى رسم رام، شخصيته الرئيسية، وطنيا ولكنه محب لإنجلترا رغم ذلك، بطلا مأساويا، فكها، وجذابا، ومن خلاله يقدم لنا المؤلف وصفا صادقا دقيق الملاحظة للمجتمع المصرى فى فترة جيشان عظيم».

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• واحة الغروب

بهاء طاهر

دار الشروق

ستوريتل

تدور أحداث الرواية الفائزة بجائزة البوكر العربية 2008، فى نهايات القرن التاسع عشر مع بداية الاحتلال البريطانى لمصر، بطل الرواية هو ضابط البوليس المصرى محمود عبدالظاهر الذى يتم إرساله إلى واحة سيوة كعقاب له بعد شك السلطات فى تعاطفه مع الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغانى والزعيم أحمد عرابى، ويصطحب الضابط معه زوجته الإيرلندية كاثرين الشغوفة بالآثار التى تبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر، لينغمسا فى عالم جديد شديد الثراء يمزج بين الماضى والحاضر، ويقدم تجربة للعلاقة بين الشرق والغرب على المستويين الإنسانى والحضارى.