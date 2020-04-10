ضبط مرتكبى واقعة سرقة أجهزة كهربائية فى دار السلام

ألقت الأجهزة الأمنية فى القاهرة القبض على صاحب مصنع ملابس فى دار السلام، باكتشافه سرقة أجهزة كهربائية.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة دار السلام، بتكتشاف صاحب مخزن سرقة أجهزة كهربائية عبارة عن "مكنستين كهربائية ، وغسالة أطباق، ومكواة كهربائية، و3 مرواح بوكس، ومكواة شعر، واستشوار، ودفاية، وغسالتين، وعصارة كهربائية، وفرن كهربائى، وطقم توابل، وقطاعه لحوم" من داخل المخزن الخاص بالمصنع ملكه.

وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملة بذات المصنع وزوجها سائق، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح الأصلى" وقيامهما بارتكاب الواقعة عقب انصراف جميع العاملين والاستيلاء على المفتاح الخاص بالمخزن والاستيلاء على المسروقات على فترات، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المسروقات واتهمهما بالسرقة.