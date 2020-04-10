حاكم نيويورك: تسطح مستوى تفشي كورونا في الولاية

سجلت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا في نيويورك رقما قياسيا يوم الخميس بينما استقر وضع الاقامة في المستشفيات، ما يعكس اتجاهاً في معظم انحاء الولايات المتحدة يشير إلى أن تدابير التباعد الاجتماعي تقلل من تفشي الفيروس.

وذكر أنتوني فوتشي، أحد أكبر خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، في مؤتمر صحفي: "ما نقوم به هو عمل ناجح".

وقال فوتشى خلال مؤتمر صحفى "إننا نشهد أسوأ أسبوع في الوفيات. فى الحقيقة أن كل يوم يمر تسجل اعداد الوفيات رقما قياسيا مقارنة باليوم السابق".

وتابع "في الوقت الذي نشهد فيه زيادة في الوفيات، نشهد انخفاضًا كبيرًا في عدد من يحتاجون إلى المستشفيات".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال فوتشي إن العدد الإجمالي للوفيات يبدو الآن في حدود 60 ألفا –أي أقل من تقديرات سابقة بمئة ألف وفاة في توقعات سابقة للبيت الأبيض.

ويخضع حوالي 95 بالمئة من سكان الولايات المتحدة لشكل من أشكال الإقامة في المنزل حيث تم وضع معظم البلاد في حالة جمود في محاولة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو "إن الولاية سجلت 779 حالة وفاة أخرى، محطمة بذلك رقما قياسا لليوم الثالث على التوالي"، واصفا الأمر بأنه "صادم ومؤلم".

وبذلك يرتفع العدد الاجمالي للوفيات إلى أكثر من 7 آلاف في نيويورك، مركز تفشي المرض في الولايات المتحدة.

ولكن كومو ادلى ببعض الاخبار المشجعة، وأشار إلى تباطؤ معدل دخول المستشفيات كعلامة على أن المنحنى بدأ "يتسطح".

وقال كومو إن الحالات الجديدة التي تم إدخالها إلى المستشفيات اليوم (الخميس) كانت "أقل عدد وصلنا إليه منذ بدء هذا الكابوس"، مضيفاً أن نتائج جهود التباعد الاجتماعي "كانت أفضل من المتوقع".

وفي ولاية كاليفورنيا، قال نيوسوم حاكم الولاية إن معدلات التنويم بالمستشفيات انخفضت بنسبة 9ر1 بالمئة فيما وصفه بحذر بالتطور "المشجع".

وقال حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز إن جهود التخفيف من حدة انتشار الفيروس بدأت على يبدو "تؤتي ثمارها" في ولايته التي سجلت أكثر من 18 ألفا و 200 حالة.

وقال بيل ادواردز "أحذر الجميع من أنه يجب أن يدركوا أن الأرقام ستستمر في الاتجاه الإيجابي طالما استمرت ولاية لويزيانا في الامتثال لنظام البقاء في المنزل، والتباعد الاجتماعي، وممارسات النظافة الصحية التي كنا نتحدث عنها".

كما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشعب على الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وغرد ترامب عبر صفحته على موقع تويتر "إن نموذج فيروس كورونا الرئيسي يتنبأ الآن بوفيات أقل بكثير من العدد الموضح في النماذج السابقة. وذلك لأن الشعب الأمريكي يقوم بعمل رائع. التباعد الاجتماعي وما إلى ذلك. استمروا!".