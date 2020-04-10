أوبك: اتفاق بين جميع الحلفاء فيما عدا المكسيك على خفض إنتاج النفط

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الجمعة، أن اجتماعا عبر الإنترنت بين وزراء النفط في المنظمة، باستثناء المكسيك، أسفر عن اتفاق لتقليص إنتاج النفط لتحقيق الاستقرار في السوق.

وفي اجتماع استمر حتى وقت متأخر أمس الخميس، حدد أعضاء منظمة "أوبك بلس " خطة لخفض الإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا، وهذا سيمثل حوالي 10 بالمئة من الإنتاج العالمي.

وقالت منظمة أوبك بلس في بيان إنه تم إعفاء المكسيك من حضور الاجتماع، ونتيجة لذلك "الاتفاق مشروط بموافقة المكسيك".

ومن المقرر أن يبدأ تقليص الإنتاج من الأول من مايو لفترة أولية مدتها شهرين. وبعد ذلك، سوف يتم تدريجيا تعديل حجم الإنتاج اليومي حتى نهاية إبريل 2022 .

ولدى الكثير من أعضاء منظمة "أوبك بلس"، وهو تحالف بين أوبك ودول منتجة للنفط ليست أعضاء فيها بما فيها روسيا، اقتصاديات تعتمد على أسعار النفط.

وتسببت حرب أسعار بين روسيا والسعودية في خفض أسعار النفط عالميا بشكل كبير، وإضافة إلى ذلك، قلص تباطؤ الاقتصاد العالمي جراء وباء فيروس كورونا، حجم الطلب على النفط.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاتفاق الأولي بين دول التجمع جاء بعد ضغط قوي من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط نتيجة حرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

وهدد انهيار أسعار النفط آلاف الوظائف في قطاع الزيت الصخري بالولايات المتحدة وتراجع الإنفاق الاستثماري لشركات النفط سواء الكبرى مثل إكسون موبيل وشل أو الشركات الصغيرة المستقلة، إلى جانب تداعيات انهيار أسعار النفط على سوق الأسهم الأمريكية.

وقال مشاركون في محادثات "أوبك بلس" التي جرت عبر تقنية الفيديو كونفرانس إنه تقرر خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا خلال مايو ويونيو المقبلين.

وأضاف المشاركون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم أن السعودية وروسيا اتفقتا على خفض إنتاجهما إلى 5ر8 مليون برميل يوميا لكل دولة منهما حيث وفقت الدولتان على خفض إنتاجهما بنسبة 23%.