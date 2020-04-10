ترامب: خروج جونسون من العناية المركزة خبر رائع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن خروج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من العناية المركزة "خبر رائع".

وأضاف ترامب في في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أرجو أن تتعافى يابوريس".

وكانت متحدثة باسم الحكومة البريطانية قد قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أمس الخميس، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون غادر غرفة العناية المركزة التى دخلها بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، ولكنه لا يزال بالمستشفى.

وأضافت المتحدثة، إنه سيتم مراقبة جونسون عن كثب في جناحه بمستشفى سانت توماس في وسط لندن، خلال ما وصفته بأنها "مرحلة مبكرة من شفائه".

وأوضحت أنه "في حالة معنوية جيدة للغاية."

وتم نقل جونسون، أول رئيس لحكومة أوروبية تتأكد إصابته بالفيروس المميت، إلى العناية المركزة مساء يوم الاثنين الماضي، بعد يوم واحد من دخوله إلى المستشفى شاكياً من أعراض "مستمرة" لكوفيد-19.

وتم الإعلان عن إصابة جونسون بالفيروس القاتل في 27 مارس.

وأصبحت بريطانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا في العالم في من تفشي جائحة الفيروس المميت.

وأعلنت البلاد عن 881 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالإصابة بكوفيد 19، أمس الخميس، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى ما يقرب من 8000، فيما يقدر الخبراء الحكوميون أعداد الإصابات بمئات الآلاف من الأشخاص.