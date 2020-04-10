 المعاهد الوطنية للصحة تختبر هيدروكسي كلوروكين لعلاج المصابين بكورونا - بوابة الشروق
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المعاهد الوطنية للصحة تختبر هيدروكسي كلوروكين لعلاج المصابين بكورونا

هيدروكسي كلوروكين
هيدروكسي كلوروكين
(رويترز)
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 2:43 ص | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 2:43 ص

قالت المعاهد الوطنية للصحة يوم الخميس إنها تختبر عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في علاج الملاريا لعلاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، بعد أيام من قول عدد من الأطباء الأمريكيين إنهم يستخدمون الدواء مع المصابين دون دليل على أنه فعال.

وزاد استخدام الدواء الذي بدأ استخدامه قبل عشرات السنين بعدما أصبحت الولايات المتحدة مركزا للوباء. وسبق أن أوصى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كسلاح محتمل في مواجهة كوفيد-19.

وستقوم الدراسة بتقييم سلامة وفعالية هيدروكسي كلوروكين وسيتولى القيام بها المعهد الوطني للقلب والرئة والدم، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة.

ويستخدم الدواء لعلاج الملاريا والأمراض الروماتيزمية مثل التهاب المفاصل. وتشمل الآثار الجانبية المحتملة للدواء فقدان البصر ومشاكل القلب.


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