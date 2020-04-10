إسرائيل: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 86 والإصابات تتجاوز 9900

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع مساء أمس الخميس عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إسرائيل إلى 86 حالة بزيادة سبع حالات عن صباح أمس.

كما أظهرت البيانات، التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 9968 حالة بزيادة 218عما اعلنته وزارة الصحة صباح أمس الخميس.

ومن إجمالي الحالات، 166 خطيرة من بينها 121 حالة تستخدم أجهزة تنفس اصطناعي)، و171 حالة متوسطة و8522 طفيفة.

وأشارت البيانات إلى تعافي 1011 شخصا من الإصابة.

وفي المجتمع العربي داخل إسرائيل ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى حوالي 278 حالة.