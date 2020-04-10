مصادر بـ«الصحة»: زيادة معدل وفيات كورونا لا تعني دخول المرحلة الثالثة

إغلاق مستشفى الزيتون التخصصى وعزل جميع العاملين به 14 يوما بعد اكتشاف إصابات بين الطاقم الطبى.. وأمانة المراكز الطبية تُحمل مديرى المستشفيات المسئولية حال عدم ارتداء الواقيات الشخصية



قالت مصادر فى وزارة الصحة والسكان: إن ارتفاع العدد اليومى للوفيات فى مصر لا يعنى دخول مصر المرحلة الثالثة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لأن الحالات المتوفاة من كبار السن، والذين يعانون من أمراض مزمنة، وحالتهم الصحية متأخرة.

وأكدت المصادر لـ«الشروق»، الجمعة، أن أغلب الحالات المتوفاة تموت قبل وصولها إلى المستشفى، أو بعد وصولها بساعات، إلى جانب وصول بعض الحالات فى حالة متأخرة جدا، ويتم التعامل مع جميعها، حسب البروتوكول العلاجى الذى تعتمده الوزارة للعلاج من الفيروس بجميع مستشفيات الوزارة.

ولفتت المصادر إلى أن العديد من حالات كبار السن فى مستشفيات الحجر الصحى يتلقون العلاج، وهم بصحة جيدة، وأن السبب فى تدهور حالات الكبار فى السن هو التأخر فى اكتشاف الحالة، وعدم السرعة فى الكشف الطبى والذهاب إلى مستشفيات الحميات لاتخاذ اللازم للحالة المصابة.

وفى سياق آخر، أصدرت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة قرارا بإغلاق مستشفى الزيتون التخصصى، لمدة 14 يوما، بعد ظهور إيجابية 24 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بين الطاقم الطبى للمستشفى، وذلك بعد مخالطتهم لسيدة مسنة تم استقبالها بالمستشفى 23 مارس الماضى لإجراء غسيل كلوى بالمستشفى، واتضحت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مما ترتب عليه إصابة الطاقم الطبى.

وأصدرت الأمانة العامة تعليمات ــ حصلت الشروق على نسخة منها ــ إلى جميع العاملين بالمستشفى من جميع الفئات، الأطباء (الاستشاريين، الإخصائيين، والنواب المقيمين)، وطاقم التمريض على جميع المستويات، والإداريين فى كل الأقسام والإدارات، والعمال وأفراد الأمن، وأى عمالة أخرى بالمستشفى، والجهات سواء بالتعاقد أو الانتداب، أو المأمورية والمثبتين أو أى التزام بالعمل داخل المستشفى، والالتزام التام بالعزل المنزلى، واتخاذ سبل الوقاية الشخصية.

وأكدت تعليمات الأمانة ضرورة عدم مغادرة المنزل لمدة 14 يوما، سواء للعمل أو السفر، أو ممارسة أى نشاط آخر خلال الفترة من 10 إبريل 2020، وحتى 23 إبريل 2020، لمدة 14 يوما متتالية، والإبلاغ عن أى أعراض تنفسية حادة مثل (ارتفاع درجات الحراراة، أو كحة، أو ضيق بالتنفس)، والإبلاغ للمنوط بهم المتابعة معكم.

كما أصدرت أمانة المراكز الطبية المتخصصة منشورا إلى جميع مديرى المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة، جاء فيه أنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، وحدوث إصابات للفريق الطبى والعاملين بالمستشفيات التابعة للأمانة، يتم التنبيه على جميع العاملين عند التعامل مع المرضى المترددين على المستشفى الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية، ومعايير مكافحة العدوى، تجنبا لحدوث إصابات ضمن العاملين والفريق الطبى.

وفى حال إصابة أحد العاملين بالمستشفى نتيجة عدم الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية، ومعايير مكافحة العدوى، سيكون هذا الأمر مسئوليتكم شخصيا، وكذلك مسئولية فريق مكافحة العدوى، ومديرى إدارة التمريض والمشرفات.

وجاءت هذه القرارات مساء الخميس، بعد زيارة سامح العشماوى، رئيس أمانة المراكز المتخصصة، لمستشفى الزيتون التخصصى، والتأكد من إخلاء الرعاية المركزة ونقل جميع المرضى إلى مستشفيات أخرى، عقب نشر «الشروق» خبر إصابة 22 من الطاقم الطبى بالمستشفى، واستمرار العمل بها رغم هذه الإصابات.

من ناحية أخرى، أكد محمد أسامة، عميد معهد القلب القومى، أنه تم تعقيم قسم الاستقبال بالمعهد، وافتتاحه لاستقبال المرضى مرة أخرى، عقب اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد الممرضين بالمعهد.

وقال أسامة لـ«الشروق»: إنه تم إجراء 96 تحليلا حتى الآن من الطاقم الطبى بالمعهد لإجراء تحليل PCR لهم، وظهرت نتيجة 76 تحليلا حتى الآن جميعها سلبية، لافتا إلى أن هناك 20 عينة ستظهر نتيجتهم خلال الساعات المقبلة.

كان المعهد تلقى خطابا من مستشفى المبرة بمصر القديمة يؤكد إصابة سيدة مسنة بفيروس كورونا المستجد بالمستشفى قادمة من معهد القلب، فقام المعهد بأخذ مسحات لجميع المخالطين للسيدة، وتبينت إصابة ممرض دون ظهور أعراض عليه، وسلبية نتائج المخالطين حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة، حتى مساء الخميس تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبى.

ويبلغ إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الأول، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.