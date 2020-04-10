محافظ الاقصر يشهد اصطفاف مركبات ومعدات التطهير والتعقيم والأطقم الفنية البشرية

شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اصطفاف مركبات ومعدات التطهير والتعقيم والأطقم الفنية البشرية أمام ديوان عام المحافظة، وذلك ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد المحافظ، اليوم /الجمعة/، عرض اصطفاف معدات وسيارات الجهات والقطاعات المشاركة في حملات التعقيم والتطهير بالمحافظة وهي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريات الصحة والطب البيطري والزراعة وجمعية الهلال الأحمر، والمراكز والأحياء، كما استمع المحافظ إلى شرح عن طبيعة عمل المعدات المشاركة .

وأوضح ألهم، أنه تم البدء بأعمال توزيع ملابس جديدة ومهمات وقاية للعاملين بقطاع النظافة على مستوى المراكز والمدن التابعة للمحافظة، وذلك كإجراء احترازي ووقائي وحرصا على سلامتهم وحمايتهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم، تشمل زي كامل بالـ"كاب" وقفاز جلد محبب ونظارة وقائية وأحذية "كزلك" لكل عامل، بالإضافة إلى مواد التطهير .. مؤكدا أهمية تلك الفئة التي تحظى بكل الاحترام والتقدير، وتعمل على مدار اليوم لإظهار المحافظة في أحسن مظهر.

وعقب الإنتهاء من عرض الاصطفاف توجهت مركبات ومعدات التطهير التي شاركت في العرض إلى عدد من المواقع لتطهيرها ضمن حملة تطهير وتعقيم مكبرة بجميع أنحاء المحافظة، ستستمر على مدار يومي الجمعة والسبت، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن.